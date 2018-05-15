На злосчастной карусели девочка сломала ногу, и ее мама отсудила у управляющей компании четверть миллиона рублей компенсации морального вреда. Аттракцион оказался бесхозяйным, но суд возложил ответственность на УК.

Сваренная из металлических конструкций карусель ярко-желтого цвета установлена во дворе многоквартирного дома, и на ней регулярно каталась местная детвора. Однако в мае прошлого года произошел несчастный случай - несовершеннолетняя девочка сломала ногу. Во время движения конструкция накренилась, ребенок оказался на земле, в результате - сложный перелом.

Девочка провела в больнице полтора месяца и до сих пор испытывает боли. Появился страх перед аттракционами, включая и простые качели. Мама обратилась в суд и потребовала призвать к ответу управляющую организацию и депутата облсовета. На карусели указано название фирмы, которая принадлежит ему. В суде нардеп свою причастность к установке аттракциона категорически отрицал. Он представил документы и доказал, что в программе исполнения наказов избирателей таких работ в последние годы не было. Почему указано название фирмы? Да просто местные жители попросили помочь окрасить карусель, вот и написали попутно. А кто, как и когда установил карусель - неизвестно.

Суд этому поверил и в удовлетворении иска к депутату отказал. Кто же установил опасный аттракцион? Ответа на данный вопрос пока нет. Выслушав очевидцев, суд пришел к выводу, что это сделал, возможно, один из многочисленных кандидатов в депутаты. Карусель установили без согласования и документов.

Она не состоит на балансе у мэрии и УК. Ответственность в таком случае несет владелец земли. Двор относится к общей собственности жильцов дома. Поэтому муниципалитет к процессу привлекать не стали. За содержание общего имущества отвечает управляющая организация. Она и стала ответчиком, хотя вину не признала. Ее представитель заявил, что участок на кадастровый учет не поставлен. Следовательно, не относится к общедомовому имуществу. Однако оказалось, что земля была поставлена на учет еще в 1996 году. Поэтому суд взыскал с УК в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также обязал ее привести карусель в соответствие со стандартами.

Аттракцион оказался бесхозяйным, но суд возложил ответственность на управляющую компанию

Как пояснили "РГ" в прокуратуре Орловской области, требования к подобным объектам установлены ГОСТами Р 52-301-2013 и 52167-2003 "Оборудование детских игровых площадок". Собственник обязан следить за их техническим состоянием и проводить регулярные осмотры. В случае обнаружения неисправных и опасных для эксплуатации элементов доступ к объектам должен быть закрыт.

Прокуратура проводит проверку. В ведомстве не исключают возможности возбуждения уголовного дела. Предстоит установить, как именно во дворе появилась карусель и почему на это не отреагировали ни чиновники мэрии, ни сотрудники УК.

Аналогичные карусели обнаружены еще в десяти дворах, их установил тот же неизвестный "благодетель". Прокуратура призвала родителей не подпускать к ним детей. Назначена экспертиза, которая покажет, все ли карусели являются опасными. По итогам проверки примут процессуальное решение.