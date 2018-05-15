Видео: В Якутии пьяный дебошир с оружием попытался сесть на самолет

Жителя Якутии задержали за попытку пройти на посадку в самолет пьяным и с огнестрельным оружием. "В отношении 51-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела", - передает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент в здании регионального аэропорта, который находится в пяти километрах от поселка Депутатский Усть-Янского улуса, произошел еще 11 апреля. Около половины шестого вечера подозреваемый набросился на стражей порядка, после того, как они попытались изъять у него гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Оба "ствола" принадлежали пассажиру и были официально зарегистрированы, но сам он, во-первых, был сильно нетрезв, а во-вторых, не согласовал перевозку оружия с авиакомпанией, когда покупал билет.

"Он публично оскорбил сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, попытался ударить младшего инспектора по исполнению административного законодательства, повредил его форменную куртку", - рассказали в следственном управлении на транспорте.

Оружие изъяли, дебошира задержали. В отношении него возбуждены дела по статье о применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), и по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Расследование обстоятельств инцидента продолжается.