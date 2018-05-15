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15.05.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке шестилетняя девочка погибла в канализационном люке

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района погибла шестилетняя девочка. Ребенок провалился в канализационный колодец на улице Аэрофлотской, сообщают в региональном управлении следственного комитета.

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По информации правоохранительных органов, девочка гуляла на улице одна. Из окна за ней присматривала мать. В какой-то момент женщина отвлеклась, а когда снова посмотрела на улицу, дочери там уже не было. Отец, выбежавший искать девочку, обнаружил, что она упала в открытый канализационный люк. Спасти ребенка мужчина уже не успел.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, свои соболезнования родственникам малышки уже выразил губернатор Владимир Илюхин. Он также заявил, что виновные в трагедии будут наказаны по всей строгости закона и поручил главе района в максимально короткие сроки выяснить причины произошедшего.

- Если уже сейчас выяснится, что к ситуации причастны должностные лица, допустившие халатность, они должны незамедлительно понести ответственность вплоть до снятия с должности, - заявил Владимир Илюхин.

Губернатор подчеркнул, что никто не должен отстраняться от ситуации и поставил задачу перед региональным министерством ЖКХ и энергетики выяснить, почему люк оказался открыт.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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