На Камчатке установлен наивысший класс пожарной опасности

В нескольких населенных пунктах Камчатского края установлен пятый - самый высокий - класс пожарной опасности. Об этом сообщает Главное управление регионального МЧС.

Наиболее пожароопасная обстановка установилась в поселках Козыревск Усть-Камчатского района и Атласово Мильковского района. В последнем решением главы сельского поселения введён особый противопожарный режим.

В связи с этим в повышенную готовность приведен пожарный пост. Ограничены пребывание людей в лесах и въезд туда на транспортных средствах. Категорически запрещено разведение костров.

Руководителям предприятий поселения рекомендовано произвести осмотр подведомственных им территорий. При необходимости требуется очистить их от легковоспламеняющегося мусора.

- В настоящее время в регионе также сохраняется вероятность возникновения пожаров на дачных участках, - отмечают в МЧС.

Пожароопасная обстановка сохраняется и на других территориях края. Четвёртый класс опасности установлен в селе Долиновка Мильковского района. Третий - в селах Мильково Мильковского района, Эссо Быстринского района и Тигиль Тигильского района. В остальных населенных пунктах региона установлены первый и второй классы пожарной опасности.