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15.05.2018 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбивший отца Анара Аллахверанова хабаровчанин осужден на три года

Текст: Дина Непомнящая

Признан виновным водитель автомобиля Toyota Corolla, сбивший отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. По приговору суда виновник ДТП будет отправлен на три года в колонию-поселение. Об этом сообщили в управлении следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

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Напомним, что, утром 16 января 2018 года 25-летний водитель сбил на пешеходном переходе в районе остановки "Кирпичный завод" идущего на работу 58-летнего мужчину. Пострадавший скончался.

Как выяснили следователи, виновник происшествия зарабатывал частным извозом и в этот день возвращался с ночной смены. Разогнав автомобиль до 90 километров в час, он отвлекся от управления машиной, в результате чего и произошло ДТП.

Отягчающим обстоятельством в деле стала попытка обвиняемого ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Сразу после аварии злоумышленник перенес вещи потерпевшего и разбитые части своей машины за пределы пешеходного перехода. Однако в ходе следствия обман был раскрыт, а водитель Toyota дал признательные показания.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. А за последние три года не менее 20 раз нарушал правила дорожного движения.

Стоит отметить, что в ходе следствия проверялись различные версии произошедшего. По одному из вариантов ДТП могло быть подстроено, как месть Анару Аллахверанову. Но эта версия не нашла своего подтверждения.

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