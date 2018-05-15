В Хабаровском крае главу отдела Россельхознадзора осудили за взятки

К десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 миллионов рублей за коррупционные действия приговорил Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре начальника Северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следственного комитета.

По версии следствия, с 2011 по 2013 годы мужчина получил взятки на общую сумму свыше 11 миллионов рублей от восьми предпринимателей и юрлиц, занимающихся экспортом древесины. За это начальник отдела Россельхознадзора обещал не тянуть с выдачей фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Во время следствия подозреваемый свою вину не признавал. Как и его супруга, которая помогала мужу легализовать деньги.

- По мере обращения экспортеров древесины к сотрудникам Россельхознадзора, женщина заключала с ними договоры от имени ООО "Биомаг Восток" якобы для оказания информационно-логистических услуг либо обеззараживания территорий методом аэрозольно-газовой дезинсекции. Составляла необходимую документацию с указанием сумм взяток и гарантировала после передачи денег своевременную выдачу санитарных документов, - рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Помощь мужу обернулась девятью годами в колонии общего режима и штрафом - 700 тысяч рублей.

Приговоры в законную силу еще не вступили.

Отметим, что предприниматели, дававшие взятки, от уголовной ответственности освобождены, поскольку активно способствовали расследованию преступления.