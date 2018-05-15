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15.05.2018 08:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске из-за паводка введен режим ЧС

Текст: Владимир Таюрский

Мэр Якутска Айсен Николаев во вторник объявил в городе режим ЧС муниципального характера из-за угрозы наводнения.

- Руководствуясь общей сложной паводковой ситуацией, сегодня утром принял решение объявить в городском округе "город Якутск” чрезвычайное положение муниципального характера. Находимся в постоянном контакте с федеральными и республиканскими структурами, - отметил он.

Паводок подтопил три якутских села

В нескольких километрах ниже по течению от города сформировался гигантский затор льда, и именно это побудило муниципальные власти ввести режим ЧС. Дело в том, что заторы способны закупорить русло реки льдом до дна, и тогда вода резко идет на прибыль. Она уже стала подниматься на одной из окраин города, в селе Табага.

- Сейчас уровни воды в Табаге критические - подтопило ряд дворов. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове, на месте работает штаб под руководством моего первого заместителя, -- сообщил мэр.

Сам Якутск обнесен защитной дамбой, и пока ему ничто не угрожает. Тем не менее, мэр на планерном совещании распорядился провести на городской дамбе защитные работы. А особое внимание он потребовал уделить пригородам, вокруг которых защитных сооружений нет.

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