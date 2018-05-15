В Приморье проверят данные о захоронениях изувеченных животных

Полиция начала проверку заявления некоего гражданина об обнаружении захоронения изувеченных тел кошек и собак в приморском городе Артеме. Об этом "РГ" сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по краю Ирина Сырова.

Кладбище домашних животных обнаружили жители города во дворе одной из заброшенных строек. Видеокадры страшной находки они опубликовали в социальных сетях.

Местные зоозащитники, комментируя ситуацию, отмечают, что это не первый подобный случай в Артеме, и призывают правоохранительные органы найти и наказать виновных.