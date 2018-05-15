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15.05.2018 07:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье проверят данные о захоронениях изувеченных животных

Текст: Ольга Журман

Полиция начала проверку заявления некоего гражданина об обнаружении захоронения изувеченных тел кошек и собак в приморском городе Артеме. Об этом "РГ" сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по краю Ирина Сырова.

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала розыск живодеров

Кладбище домашних животных обнаружили жители города во дворе одной из заброшенных строек. Видеокадры страшной находки они опубликовали в социальных сетях.

Местные зоозащитники, комментируя ситуацию, отмечают, что это не первый подобный случай в Артеме, и призывают правоохранительные органы найти и наказать виновных.

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