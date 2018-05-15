Во Владивостоке ребенок госпитализирован с отравлением алкоголем

Во Владивостоке годовалый малыш попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Его мать привлечена к ответственности.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, информация об отправившемся алкоголем ребенке поступила в дежурную часть отдела полиции из Владивостокской клинической больницы №2.

Инспекторы, приступившие проверке, установили, что мальчик живет с матерью и ее сожителем. В тот день в доме было застолье - взрослые отмечали день рождения. В какой-то момент, говорят в полиции, мать заметила, что ребенок залез на стол, где стоял открытый алкоголь. Женщина сняла сына со стола и уложила спать, а когда поняла, что он очень долго спит, вызвала бригаду скорую.

В больнице врачи поставили малышу диагноз "токсическое действие алкоголя". Ему оказали необходимую помощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что касается матери мальчика, то с ней инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Также ей выписан административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Сейчас решается вопрос о постановке женщины на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Материалы проверки полицейские передали в Следственный комитет. Там, в свою очередь, отметили, что начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.