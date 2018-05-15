Во Владивостоке семейная пара обманула туристов на два млн рублей

Полиция Владивостока задержала семейную пару, которая подозревается в мошенничестве в сфере туризма, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило 20 заявлений от граждан, обманутых сотрудниками одной из туристических фирм краевого центра. Потерпевшие покупали путевки за пределы Российской Федерации, но туроператоры не выполнили условия договоров.

Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

Супружеская пара, подозреваемая в мошенничестве - жители Владивостока 32 и 29 лет. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.