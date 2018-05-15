В Хакасии пропал рыбак с перевернувшегося катера

Хакасские спасатели прочесывают реку Абакан в поисках выпавшего в воду с катера мужчины. Инцидент произошел в районе села Аршаново Алтайского района республики, сообщают в ГУ МЧС по региону.

- По предварительным данным, вчера вечером недалеко от Аршаново перевернулся частный катер КС-100, принадлежавший жителю Абакана. На борту были двое мужчин, один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Очевидцы информируют, что на пропавшем мужчине не было спасательного жилета, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Хакасии Олег Абашин.

Как сообщили в МЧС, вчера до наступления темноты специалисты прочесали более 30 километров береговой линии ниже по течению от места происшествия. Но результатов поиски не дали, сегодня с утра они возобновились вновь.

Напомним, сейчас в Хакасии проходит вторая волна паводка, уровень воды на реках очень высокий, мощное течение несет опасный мусор, коряги. Спасатели предупреждают: нахождение на реках в это время крайне небезопасно. Неопытным судоводителям рекомендуется воздержаться от выхода на проточные водоемы.