15 мая в Кемерово приступили к сносу зданий торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где 25 марта из-за пожара погибло 60 человек.

Работы пройдут в несколько этапов, ведь комплекс состоит из семи строений - основного и вспомогательных. Демонтировать предстоит и автономную газовую котельную, и трансформаторную подстанцию. А первым делом компания-подрядчик сносит двухэтажное здание бань. Убрав с фасада вывески, с помощью спецтехники начали снимать металлическую облицовку. После этого (за двадцать дней, не больше) предстоит разобрать самую пострадавшую от пожара часть ТРЦ, где находились кинозалы и детская игровая зона. Там сейчас заканчивают работу следователи. И именно на этом месте уже к началу сентября появится сквер площадью около двух гектаров.

Очередность сноса зданий ТРЦ связана в том числе и с технологией уборки строительного мусора: его необходимо вывозить, не влияя на окружающие жилые кварталы. Как пояснили "РГ", когда рабочие снимут облицовку фасада, предстоит демонтировать железобетонные перекрытия, а затем - колонны, ригели и балки. После разборки каждого из зданий объем утилизированного и вывозимого мусора составит от 28 тонн до 13 тысяч тонн.

На территории ТРЦ установлены две веб-камеры, так что жители области смогут наблюдать за демонтажом зданий и строительством сквера в режиме онлайн.

Сносу предшествовала большая работа с собственниками помещений ТРЦ. С главным владельцем - Кемеровским кондитерским комбинатом, взявшим на себя все расходы по демонтажу строений и обустройству территории, достигнуто соглашение о безвозмездной передаче объектов городу.

За демонтажом зданий торгового центра можно наблюдать в режиме онлайн

Ряд других собственников тоже пошли на это, а с остальными вопрос еще решается. Выработана стратегия обратного выкупа помещений основным владельцем у тех, кто высказался против сноса.

- Между тем решение о нем было принято сразу после пожара, - напомнил временно исполняющий обязанности губернатора области Сергей Цивилев. - Во-первых, потому, что здание находится в аварийном состоянии, а во-вторых, потому что оно всегда будет ассоциироваться с произошедшей трагедией. И большинство жителей области высказались за обустройство сквера. Что будет там - часовня или памятник, - пока не решено. Однако волю родственников погибших и пострадавших мы исполним однозначно. И обращаемся к жителям Кузбасса за помощью: необходимо выбрать оптимальный вариант проекта сквера, достойный памяти погибших в "Зимней вишне".

А мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, что уже запущена процедура по признанию этой территории рекреационной. Общественные слушания начнутся 4 июня.

- Мы приглашаем всех выразить свое мнение. Не сомневаюсь, что решение в пользу сквера будет принято, а это значит, что размещение любых объектов, связанных с торговлей и коммерцией, на этой территории станет невозможным. Если понадобится, мы готовы приступать к изъятию таких объектов, - заявил глава города.