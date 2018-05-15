В Череповце пьяный пассажир угрожал ножом сотруднику ДПС

Следственный отдел по городу Череповец СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал ножом сотрудникам дорожно-патрульной службы. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного комитета.

Инцидент произошел 10 мая около 12.00 на улице Молодежной города Череповца. По версии следствия, сотрудники ДПС остановили автомашину, за рулем которой находился пьяный водитель.

34-летний пассажир автомобиля, также с признаками алкогольного опьянения, решил воспрепятствовать полиции в проведении административного разбирательства. Он вооружился складным ножом, подошел к служебной автомашине ДПС и стал угрожать инспектору, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью №1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.