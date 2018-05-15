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15.05.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Несовершеннолетних "невест" из Череповца разыскали в Дагестане

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Двух несовершеннолетних девушек из города Череповец полиция разыскала в Дагестане, куда те сбежали, чтобы выйти замуж за незнакомых мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Подружки пятнадцати и семнадцати лет не вернулись домой с прогулки, после чего их родители написали заявления о пропаже дочерей в полицию.

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Выяснилось, что в интернете девочки познакомились с молодыми людьми из Дагестана. Какое-то время переписывались с ними, а потом получили предложения выйти замуж, на которые ответили согласием.

Несовершеннолетние в тайне от родителей отправились за призрачным счастьем на попутных машинах. Сначала доехали в Вологду, потом - в Москву. И уже из столицы добрались в закавказскую республику на автобусе.

На одном из блокпостов и заметили схожих с ориентировкой двух девушек, которых разыскивает полиция. Сейчас решается вопрос о возвращении беглянок домой.

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