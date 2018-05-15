В Карелии из-за ареста бизнесменов некому ремонтировать дороги

В 2018 году на ремонт дорог в Республике Карелии правительство намерено потратить 150 миллионов рублей. Деньги распределят по муниципальным районам в зависимости от протяженности магистралей. По региональной программе "Развитие транспортной системы" приведут в порядок 53 объекта.

Однако этих денег явно недостаточно. В том же Петрозаводске под реконструкцию попадают лишь две улицы, хотя разбиты десятки. Причем это произошло чуть ли не через год после ремонта.

В 2016 году городу из федерального бюджета выделили беспрецедентную сумму - 400 миллионов рублей, еще 50 добавил республиканский бюджет. Чиновники рапортовали, что на эти средства смогли привести в порядок 48 асфальтированных и 49 грунтовых покрытий.

Весной снег сошел вместе с асфальтом. На "свежих" дорогах образовались выбоины и ямы. Дело дошло до того, что автолюбители, разбивая машины на городских дорогах, обращаются в суд и выигрывают материальные компенсации. Деньги им выплачивают из муниципального бюджета.

- В 2017 году по сравнению с 2016-м снизился объем взыскания денежных средств по искам к администрации о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий, возникших в связи с недостатками асфальтобетонного покрытия, - заявила в отчете работы мэрии за прошлый год глава Петрозаводска Ирина Мирошник. - В 2017 году предъявлено 53 миллиона рублей, взыскано - 33 миллиона. В 2016 году предъявлено 65 миллионов рублей, взыскано - 37 миллионов.

Кстати, мэрия заподозрила одного из владельцев машин, который три раза выигрывал суд и компенсацию в сумме 180 тысяч рублей, в мошенничестве. И попросила полицию проверить. Как прокомментировали корреспонденту "РГ" в информационно-аналитическом управлении администрации Петрозаводска, схожими оказались повреждения машины в первом и третьем случаях. А так как это деньги бюджета и их пытаются сохранить, решили обратиться в правоохранительные органы.

В УМВД России по городу Петрозаводску подтвердили, что получили подобное обращение из мэрии по факту возможного совершения противоправных действий жителем. "В ходе проведенной полицией проверки, после всестороннего изучения всех обстоятельств установлено, что в действиях гражданина признаки преступления не усматриваются. Поэтому вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с законодательством Российской Федерации", - ответили в пресс-службе МВД Республики Карелии.

В Петрозаводске теперь другая проблема. Следственный комитет Карелии расследует уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций, занимающихся ремонтом республиканских дорог, а также начальника и заместителя начальника регионального Управления автомобильных дорог. Они получили взятки на сумму 12 миллионов рублей.

По версии следствия, бизнесмены с сотрудниками казенного учреждения создали сплоченную группу. Через нее получали взятки от организаций, занимающихся обслуживанием дорог в Карелии. За это давали преференции по заключению контрактов и приемке окончательных работ. Платили взятки начальнику Управления автомобильных дорог республики и его заместителю за покровительство, победу в конкурсах и контракты на обслуживание дорог Карелии. Всего они положили себе в карман не менее шести миллионов рублей.

Весной снег сошел вместе с асфальтом. На "свежих" дорогах образовались выбоины

А между тем именно данная организация имеет контракты на ремонт дорог в Карелии. И кто теперь этим будет заниматься, неясно. Но, как отмечают эксперты, возбуждение уголовного дела и задержание руководителей организации будут иметь серьезные последствия для республики. Та же администрация Петрозаводского городского округа сегодня требует от фирмы отремонтировать по гарантии порядка 30 автомобильных дорог. Судя по всему, никто этим заниматься и не собирается. Денег нет, все счета в рамках уголовного дела "заморожены".

Значит, надо искать новых подрядчиков и снова выделять деньги. И не факт, что новые бригады сделают качественно.

P. S.

В Вологде в 2018 году по проекту "Городская среда" отремонтируют не менее полусотни дворов. На это потратят 174 миллиона рублей.

В городе уже начались работы по данному проекту. Прошли конкурсные процедуры, и строители готовы приступить к ремонтным операциям. Как отметил мэр Вологды Сергей Воропанов, удалось сэкономить 37,5 миллиона рублей, поэтому проведут дополнительные конкурсы. Более того, контракты на благоустройство четырех дворов уже подписали.

Проект "Городская среда" в Вологде опробовали в 2017 году и отремонтировали 51 двор и два общественных пространства. В конце апреля нынешнего года все дворовые территории проинспектировали городские власти, депутаты Законодательного собрания региона и члены общественных организаций.

Двор дома номер 8а по улице Псковской. Здесь ремонтом не занимались лет тридцать. Весь асфальт был в ямах и выбоинах, не хватало парковочных мест. Теперь проблемы решены. Вокруг дома - новый асфальт, увеличены места под автомобильную стоянку. Жители довольны проведенными работами.

Подобная ситуация и на улице Герцена, 94. Жильцы начали уже благоустраивать отремонтированную территорию, разбивают клубы и высаживают цветы. Как рассказывают сами владельцы квартир, во дворе расширили дорогу, асфальтировали площадки возле подъездов, установили ограждения. Теперь дети безопасно катаются на роликах. Правда, детскую площадку после зимы залило водой. Без сапог туда не зайти. В управляющей компании пообещали, что выровняют площадку песком. Частично работы начнутся уже в этом году.

Схожие проблемы и в домах по улице Ветошкина, где на новом асфальте после таяния снега образовались лужи. Кое-где даже просел грунт. Чиновники администрации города объясняют это общей городской проблемой с ливневой канализацией.

Проект "Городская среда" продолжится и в нынешнем году. Отремонтируют 54 двора, потратив 174 миллиона рублей. До 2022 года в проект попали 328 дворов Вологды, 25 общественных пространств. Всего на это выделено более 260 миллионов рублей.