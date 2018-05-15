В Ленобласти пьяный полицейский насмерть сбил 82-летнего пенсионера

В Ленинградской области начато расследование уголовного дела в отношении мужчины, который насмерть сбил пожилого велосипедиста. Следователи выяснили, что виновник аварии работает в полиции и в момент происшествия он был пьян.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, пенсионеру было 82 года. Трагический случай произошел на 40-м километре автодороги "Лодейное Поле-Вытегра" в Подпорожском районе.

Полицейский находился на рулем автомобиля ВАЗ-21093. Он не был при исполнении и ехал по своим личным делам. Велосипедист ехал по соседней полосе. Легковой автомобиль наехал на пенсионера, травмы оказались настолько серьезными, что пострадавший скончался на месте происшествия.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".