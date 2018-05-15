В Петербурге домашняя собака покусала 9-месячного ребенка

Врачи Санкт-Петербургской детской городской больницы №1 прооперировали госпитализированного накануне девятимесячного малыша.

Ребенок был покусан собакой и находился в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом костей темени, следы от укусов на голове.

- Сейчас пациент прооперирован, но состояние его по-прежнему остается тяжелым, - сообщили корреспонденту "РГ" в больнице.

Известно, что ребенок 2017 года рождения стал жертвой нападения собаки породы маламут. Произошло это в собственной квартире вчера около 13.00.

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку случившегося.