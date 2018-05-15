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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Игра топором

Участнику квеста отрубили палец
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск №7566 (103)
Участие в популярном в Ростове-на-Дону квесте "Арена ужаса" закончилось серьезной травмой для 26-летнего Вадима и шоком для трех его друзей, ставших очевидцами ЧП. Во время игры молодой человек лишился фаланги пальца руки. Травму ему топором нанес один из актеров. Как оказалось, реквизит постановки, в которой участвуют и зрители, вовсе не муляж, а настоящие орудия пыток. Сейчас Вадим ходит на перевязки в больницу. Палец ему не удалось сохранить. Как и новую работу.

- Я бармен. Работал в ресторане на испытательном сроке. Должны были вот-вот оформить официально, но теперь дали от ворот поворот. Руки-то у бармена всегда на виду, - вздыхает ростовчанин.

Случившееся друзья вспоминают как страшный сон. "Билеты подвернулись по скидке - две тысячи вместо шести за участие всех. Двухчасовой квест проводится в бывшем промышленном здании. Ребятам, конечно, хотелось пощекотать себе нервы, однако никто не ожидал такого финала", - говорит представитель потерпевшего Юлия Пономарева.

Фото: depositphotos.com
В России предложили лицензировать квесты

Квест представляет собой как бы погружение в фильм ужасов. Участникам предстояло ради спасения своих жизней выполнять различные задания, решать ребусы. Это очень захватывало. При этом игроки понимали: все понарошку. По окончании первого часа один из актеров выстроил участников в шеренгу, затем заставил Вадима встать на четвереньки с вытянутыми на полу руками. "А после он начал наносить удары топором вокруг пальцев. Было страшно, пронеслась мысль: хоть бы не попал. И тут я почувствовал удар", - вспоминает Вадим. Когда включили свет, рука была окровавлена...

Со слов очевидцев, организаторы отказались вызывать "скорую" и сами предложили отвезти пострадавшего в больницу. В суматохе отрубленная фаланга так и осталась на полу. Теперь делом занимаются правоохранители. Им еще предстоит выяснить все детали произошедшего. Примечательно, что когда полицейские прибыли на место ЧП, здание оказалось на замке. Все же организаторов (они же и актеры, это семейный бизнес) полицейским удалось разыскать и опросить. Сейчас "Арена ужаса" закрыта.

Квест представляет собой погружение в фильм ужасов. При этом участники были задействованы в сюжете

- Перед покалеченным человеком никто даже не извинился. Не говоря уже о том, чтобы предложить хоть какую-то помощь, - говорит Юлия Пономарева.

Мнение

Анжелика Борисова, многодетная мать, г. Астрахань:

- Считаю, нужно запретить квесты. Ну или, по крайней мере, поставить возрастные ограничения. Чтобы к участию не допускали детей и подростков. У них плохо развит инстинкт самосохранения и есть склонность к неоправданному риску.

Александр Рубан, главный врач поликлиники N 4, г. Ростов-на-Дону:

- Запрещать ничего нельзя. Запретный плод всегда сладок. Нужно лицензировать и контролировать.

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