В Волгограде осудили продавцов контрафактного алкоголя

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновными четырех участников преступного сообщества, занимавшихся сбытом немаркированной спиртной продукции в особо крупном размере.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, незаконная группировка начала свою деятельность в марте 2013 года. Каждая ее ячейка, действовавшая в Волгограде, Московской и Ярославской областях, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, выполняла отведенную ей роль: производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции. Контрафакт распространяли в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.

Общий доход, полученный преступным сообществом, превысил 124 миллиона рублей. Во время обысков на складах в Волгограде и Волжском изъяли алкоголь на сумму свыше 40,5 миллионов рублей. Вину в инкриминируемых деяниях осужденные не признали.

Суд приговорил руководителя банды к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на год. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Трое его подельников осуждены к 5,5 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому. Все виновные находятся под стражей.