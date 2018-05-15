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15.05.2018 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде главного патологоанатома задержали за взятку

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача Волгоградского областного патологоанатомического бюро: мужчина подозревается в получении взятки в крупном размере.

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По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в апреле 2017 года подозреваемый предложил своему бывшему подчиненному вернуться на должность санитара и заняться подготовкой тел к погребению. Эта услуга платная, поэтому руководитель медицинского учреждения потребовал "откат" в 30 процентов от суммы дополнительного заработка санитара. Цена за подготовку к погребению одного умершего составляла 4,5 тысячи. За год главврач получил за такую коммерческую деятельность не менее 360 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемый признал, однако настаивает на том, что лишь часть из незаконно полученных денег присваивал себе, а остальные тратил на нужды бюро. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Уставом учреждения не предусмотрено осуществление какой-либо коммерческой деятельности. Санитарами оказывались незаконные платные услуги, - прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД. - Санкция статьи "Получение взятки в крупном размере" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
 

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