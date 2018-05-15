В Екатеринбурге на улице нашали банковские бумаги с данными клиентов

В Екатеринбурге на улице Белинского горожане обнаружили выброшенными пачки банковских документов с личными данными клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, о находке рассказали местные жители. На сделанных очевидцами снимках действительно видно, что в бумагах есть имена, серии и номера паспортов. Сообщением в СМИ о бесхозных бланках, информация в которых может быть использована мошенниками, заинтересовались правоохранительные органы.

"Прокуратура Чкаловского района начала проверку по факту возможного нарушения законодательства о персональных данных и закона о банковской тайне ", - подтвердила "РГ" пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова.