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15.05.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге на улице нашали банковские бумаги с данными клиентов

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге на улице Белинского горожане обнаружили выброшенными пачки банковских документов с личными данными клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: РИА Новости
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По данным агентства, о находке рассказали местные жители. На сделанных очевидцами снимках действительно видно, что в бумагах есть имена, серии и номера паспортов. Сообщением в СМИ о бесхозных бланках, информация в которых может быть использована мошенниками, заинтересовались правоохранительные органы.

"Прокуратура Чкаловского района начала проверку по факту возможного нарушения законодательства о персональных данных и закона о банковской тайне ", - подтвердила "РГ" пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова.

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