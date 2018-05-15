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15.05.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге проверят данные о конфликте инвалида и охранника в ТЦ

Текст: Татьяна Воробьева

В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга на улице Малышева накануне произошел конфликт между 19-летним парнем с ДЦП и охранником. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается городская полиция.

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Как сообщают местные СМИ, мужчина в форме грубо вытолкал молодого человека на улицу. По словам родственников инвалида, у него остались ушибы и кровоподтеки.

По факту инцидента в торговом центре в отделе полиции зарегистрировано и принято заявление от молодого человека.

"Он отправлен на судебно-медицинское обследование экспертизы. Участковые проверяют указанные в заявлении факты. Будут опрошены очевидцы и участники произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД России.

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