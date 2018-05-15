В Тюмени расследуют смерть ребенка от аппендицита

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего пациента местной клиники.

По данным правоохранительных органов, мальчик скончался 7 мая в областной клинической больнице после операции по удалению аппендицита. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следователи изъяли медкарту ребенка, назначена судмедэкспертиза. Расследование обстоятельств смерти несовершеннолетнего пациента продолжается.

Между тем ряд местных СМИ со ссылкой на семью мальчика сообщал ранее, что причиной его смерти могла стать врачебная ошибка: доктора, якобы, не сразу распознали воспаление аппендикса и не начали лечение вовремя.