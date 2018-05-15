В Екатеринбурге судят примерного семьянина Андрея Благушина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью вандала, который разбил камеру видеонаблюдения, поставленную как раз для пресечения случаев хулиганства. Как дважды судимый преступник оказался потерпевшим, а обычный парень попал на скамью подсудимых, разбирался корреспондент "РГ".

Место действия - неблагополучный микрорайон, застроенный двухэтажными бараками. Их возвели как временное жилье для строителей и рабочих Уралмаша, но "временное" - понятие относительное: деревянным домишкам скоро исполнится сто лет, и последние 30 лет они включены в программу сноса ветхого и аварийного жилья.

- Видят, что барак, и думают, значит, алкаши и наркоманы здесь живут. А не все тут пьют и колются. Есть и нормальные люди, которые пока не могут позволить себе хорошее, нормальное жилье. Вот и приходится жить в нечеловеческих условиях, - рассказывает один из жильцов "вороньей слободки".

"Нормальные" - такие как семья Благушиных с двумя дочерьми восьми и трех лет - не опускают руки в ожидании переезда. Ремонт превратил барачные каморки во вполне сносное жилье.

- Андрей сделал все сам, - рассказывает его жена Жанна. - Я сейчас дома с младшей дочерью сижу, а он вкалывает круглые сутки. Днем на фирме грузоперевозок, ночью - для интернет-магазина грузы перевозит.

Работящий отец двух детей оказался на скамье подсудимых потому, что в этом районе слишком много "ненормальных". В подъезде Благушиных такие жильцы занимают первый этаж.

- Там постоянно собираются всякие. Крики, ругань, музыка ночами напролет, - рассказывает соседка Благушиных. - Полицию через день вызываем, а что она может сделать? Участковый так и говорит: "У нас каждый второй алкаш, всех не арестуешь".

Ради безопасности и по согласованию с соседями Благушины установили в подъезде камеру видеонаблюдения с выводом "картинки" на домашний компьютер. Последние кадры, которые она сняла в апреле прошлого года: как гость "первого этажа" поднимается на лестничную площадку и замахивается кулаком на объектив...

"Я все думал, что следствие разберется, даже адвоката не нанимал. Но никому это не надо", - признается Андрей

- Когда увидел на мониторе мужика, выбежал из квартиры, как был, босиком, - рассказывает Андрей Благушин. - Догнал его у выхода из подъезда, схватил. Он запнулся о ступеньку, упал на живот, под лесенку. Я крикнул жене: "Вызывай полицейских", - и удерживал его, пока они не приехали.

Вандала - дважды судимого Вопилова - увезли на освидетельствование в больницу. Медики зафиксировали у него две ссадины - на голове и руке. Ночь он провел в райотделе полиции, его сфотографировали, а утром отпустили. На заявление Благушиных с просьбой привлечь его к ответственности за порчу видеокамеры полиция ответила отказом, посчитав ущерб незначительным - меньше пяти тысяч рублей.

Однако через пять дней Вопилов снова оказался на больничной койке, и на этот раз у него диагностировали разрыв селезенки. В больнице он написал заявление, что на него напали неизвестные, а через пару недель, передумав, - другое, в котором виноватым назначил Андрея. По факту причинения тяжкого вреда здоровью полиция возбудила уголовное дело. "Пинал он его, - единогласно утверждают на суде представители "первого этажа". - Неоднократно бил ногой в нижнюю часть ребер".

Показания этих свидетелей, а также заключение медэкспертизы о том, что разрыв селезенки может проявиться через месяц (такие случаи описаны в научной литературе), и легли в основу обвинительного заключения.

- Я все думал, что следствие разберется, даже адвоката не нанимал. Но никому это не надо, - признается Андрей. - Например, где фотографии этого Вопилова после стычки? Выглядел он на них, как обычно, без синяков. Спрашиваю у полиции: "Где фото?". Говорят: "Потеряли". И так во всем. В документах путаница с датами, подписями, показания соседей в мою пользу следствие считает "созданием ложного алиби". Свидетелей, видевших, как Вопилов участвовал в драке через два дня после инцидента, не учли... Может, суд разберется?

Если посмотреть, как разбираются суды с травмами у правонарушителей, то, к примеру, жителя Рязани, который догнал и избил вора, утащившего из кафе бутылку водки, приговорили к трем годам условно. В Перми охраннику супермаркета, который "наказал" утащившего шоколадку воришку, назначили три года колонии. В Екатеринбурге охранника офиса сотового оператора, который ударил налетчика-наркомана по ногам, суд приговорил к восьми годам строгого режима, поскольку дебошир скончался на месте. Парень отсидел полгода, прежде чем апелляционная инстанция признала его невиновным и полностью оправдала.

Оправдания охранника добился адвокат Сергей Колосовский.

- Ситуацию с инцидентом в подъезде надо рассматривать в рамках статей 37 и 38 УК РФ о необходимой обороне, - пояснил он "РГ". - К сожалению, чаще всего право на необходимую оборону трактуется узко. Сотрудники следствия и дознания не понимают, что это такое и путают часть первую статьи 37-й с частью второй. При нападении, опасном для жизни, пределов необходимой обороны не существует, а при посягательстве, неопасном для жизни, нападение квалифицируется по более мягкой статье. В данном случае потерпевший явно демонстрировал антиобщественное поведение, которое нужно и можно пресекать. Так что в первую очередь нужно разобраться в ситуации, затем выяснить, не мог ли потерпевший при своем образе жизни получить травму где-нибудь в другом месте...

Видимо, своему образу жизни мужчина не изменил: судебные заседания прогуливает, на телефонные звонки не отвечает. Тем временем процесс продолжается. Андрей себя виновным не признает: "Мне не нужно пятно на биографии".