Решение суда по делу Telegram вступило в силу

Сегодня, 15 мая, вступило в силу решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится на сайте столичных судов.

"Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу", - цитирует ТАСС запись в карточке дела.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к Telegram в РФ. Мессенджер, как пояснило надзорное ведомство, отказывается предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Операторы связи начали процедуру блокировки доступа к Telegram 16 апреля.

Решение суда могло быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.