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15.05.2018 19:24
Рубрика: Происшествия

Вербовал в мечети

Приговор пособнику террористов оставлен в силе
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7566 (103)
Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор уроженцу Таджикистана Бобишо Наджибуллои Файзуллозода, осужденного за пособничество международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России), и признала законным назначенный ему срок заключения.

Приговор Наджибуллои вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, в соответствии с которым фигурант дела был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ - в содействии террористической деятельности, и частью 1 статьи 222 УК РФ - в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. И теперь он вступил в законную силу. Осужденный проведет в колонии общего режима шесть лет.

Осужденный признан виновным в содействии террористической деятельности и хранении оружия

Сначала следствием, а затем судом было установлено, что с июля по декабрь 2016 года Наджибуллои, исповедуя идеи радикального ислама, вербовал прихожан в адыгейской мечети. Он склонил шестерых местных жителей к участию в деятельности ИГИЛ.

Кроме того, осужденный незаконно присвоил себе пистолет Макарова, осколочную гранату, а также самодельное взрывное устройство с электродетонатором, которые явно хотел использовать для обучения завербованных при подготовке терактов.

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Приехав в Адыгею, Бобишо по пятницам начал захаживать в мечеть поселка Яблоновский. К этому моменту он, несмотря на свой неопределенный социальный статус, уже считался одним из признанных лидеров таджикской диаспоры Краснодарского края и Адыгеи.

Затем он стал интересоваться действиями ИГ. Черпая данные из интернет-материалов игиловских пропагандистов, Наджибуллои под большим секретом рассказывал прихожанам мечети о "жестоких расправах правительственных сил Сирии над мусульманами". Кроме обязательности вступления каждого мусульманина в ряды ИГ, он не забывал напоминать собеседникам о необходимости физического уничтожения предателей ("муртадов" и "мунафиков").

Свои намерения вербовщика Бобишо Наджибуллои Файзуллозода подтвердил в суде.

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