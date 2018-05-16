"Наркотический пазл" из Германии перехватили "Почта России" и ФСБ

Канал поставки наркотиков прикрыли сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с ФТС и ФСБ. Они обнаружили подозрительные пазлы для детей от 3 до 6 лет в посылках из Германии.

Пять посылок с такими пазлами (согласно сопроводительным документам) предназначались адресатам Москвы и Екатеринбурга. Но на границе при досмотре с помощью рентгенологического оборудования обнаружили, что там не пазлы для детей от 3 до 6 лет, 16 килограмм метамфетамина (в общей сложности).

Было решено проследить дальнейшую судьбу посылок, а не оставлять их на складе. В отделение Екатеринбурга за посылками пришел 33-летний гражданин России. Его задержали и провели обыск в его квартире.

По результатам проведенных мероприятий следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".