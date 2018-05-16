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16.05.2018 11:45
Рубрика: В мире

Видео: Посадка самолета во время разрушения лобового стекла

Текст: Николай Грищенко

В интернете появилось видео из кабины пилотов китайских авиалиний Sichuan Airlines, которые пережили разрушение стекла и декомпрессию на высоте 10 тысяч метров. Второго пилота авиалайнера почти засосало потоком воздуха в пробоину, но командиру судна, пристегнутого ремнем безопасности, удалось его спасти.

Фото: depositphotos.com
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В ролике продолжительностью всего около 46 секунд показано, как трескается и горит лобовое стекло кабины самолета. Одной из возможных причин ЧП могло стать замыкание электропроводки, что привело к разрушению сверхпрочного стекла.

"Стекло внезапно растрескалось, и раздался оглушительный хлопок. А затем я увидел, как моего пилота стало засасывать в окно кабины", - цитирует Sun командира экипажа Лю Чунцзяна.

В результате инцидента второй пилот, который едва не улетел из кабины, отделался легкими травмами и порезами лица. Капитан воздушного судна получил ушибы в области поясницы. Никто из 119 пассажиров не пострадал. В полете пилотам удалось стабилизировать самолет и совершить вынужденную посадку в аэропорту Чэнду.

После того, как история с разгерметизацией кабины самолета стала достоянием интернета - Лю Чунцзянь оказался героем китайских социальных сетей. Хештег #ChinaHeroPilot набрал свыше 160 миллионов посещений и 17,8 миллионов комментариев. Многие требуют наградить командира воздушного судна, а другие выражают недовольство недостаточными мерами безопасности и качеством деталей.

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