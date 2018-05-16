Адвоката "банды GTA" обвинили в хищении денег подзащитной

В отношении адвоката, защищавшего ранее членов "банды GTA", возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс". По данным агентства, он пытался похитить 5 млн рублей у своей подзащитной.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - уточнила" официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Сообщается, что адвокат пообещал подзащитной "посодействовать" в рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке и назначении женщине наказания в виде условного лишения свободы, а переданные для этого деньги решил присвоить. По данным следствия, он попытался присвоить эти деньги.