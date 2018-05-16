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16.05.2018 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвоката "банды GTA" обвинили в хищении денег подзащитной

В отношении адвоката, защищавшего ранее членов "банды GTA", возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс". По данным агентства, он пытался похитить 5 млн рублей у своей подзащитной.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - уточнила" официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Сообщается, что адвокат пообещал подзащитной "посодействовать" в рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке и назначении женщине наказания в виде условного лишения свободы, а переданные для этого деньги решил присвоить. По данным следствия, он попытался присвоить эти деньги.

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