Дачники помогут бороться с мусором и пожарами в Подмосковье

Мобильное приложение "Народный инспектор", созданное в Подмосковье для того, чтобы граждане могли самостоятельно фиксировать нарушения правил парковки, этим летом послужит еще и борьбе с пожарами и несанкционированными свалками.

"Народный инспектор" появился в Московской области в конце прошлого года в помощь Госадмтехнадзору, чьи работники объективно не успевали реагировать на все нарушения чистоты и порядка. Жителям предложили: установите мобильное приложение - и вы сможете сами отучить нерадивых соседей от парковки на газонах и детских площадках. Для этого нужно сфотографировать машину, припаркованную вне всяких правил, так, чтобы были видны номера, а дальше приложение отошлет фотофакт в надзорное ведомство, где нарушителю выпишут штраф.

Но есть одно обязательное условие - "Народный инспектор" требует идентификации, чтобы у граждан не возникало соблазна зря наговаривать на неугодных соседей. "Только на минувшей неделе через мобильное приложение поступило более 1,7 тысячи обращений, а в общей сложности "Народным инспектором" уже воспользовались 4405 жителей региона", - говорит глава областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. И дальше, считает она, количество пользователей будет только расти - чем больше в области появляется машин, тем внимательнее жители готовы следить за тем, чтобы хозяева не бросали их там, где растут цветы и гуляют дети.

В дачный сезон к незаконным парковкам прибавляются еще две проблемы - мусор на обочинах дорог и костры в лесах. И они тоже напрямую связаны с автомобилями: известно, что до 80 процентов нарушителей, пойманных на выбросе мусора в неположенном месте, - это возвращающиеся в Москву дачники. Да и на шашлыки в леса обычно ездят не деревенские жители. А если принцип фиксации нарушений во всех случаях один и тот же - почему бы не расширить функционал "Народного инспектора" еще и на противопожарную безопасность?

Распознавать номера машин-нарушителей можно с расстояния нескольких сотен метров

"Мы попробовали использовать мобильное приложение на прошедших недавно противопожарных учениях", - рассказывает Витушева. Результат порадовал: по словам главы Госадмтехнадзора, современная техника позволяет распознавать номера машин-нарушителей с фотографий, сделанных на расстоянии нескольких сотен метров. А если есть фото - можно привлечь владельца автомобиля, чьи пассажиры выбросили на обочину мусор или во время пожароопасного сезона развели в лесу костер, к административной ответственности. "В ситуации, когда речь идет о многомиллионном ущербе от пожара или об экологическом вреде, который несут стихийные свалки, очень важна неотвратимость наказания", - считает Татьяна Витушева. В области, к слову, более миллиона дачных участков. Если хотя бы каждый десятый дачник скачает себе "Народного инспектора", есть большая вероятность того, что в этом году и обочины останутся чистыми, и леса - целыми.

Кстати

Этим летом в подмосковных СНТ начнут устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. В первую очередь они появятся в дачных товариществах тех муниципалитетов, где проходил пилотный проект по разделению отходов. В их числе Шатура, Красногорск, Химки, Домодедово и Мытищи.