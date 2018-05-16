На Казанском направлении поезд столкнулся с грузовиком

Сегодня в 9:45 в городе Раменское Московской области грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, локомотивная бригада электрички, двигавшейся в сторону Москвы, успела заметить автомобиль и экстренно затормозила. Благодаря этому скорость снизилась и удалось смягчить последствия ДТП - удар пришелся по касательной. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал и к медикам не обращался. Водителю грузовой машины вызвали скорую помощь.

Поезд продолжил путь. На расписание инцидент не повлиял.

Между тем, в РЖД обеспокоены ростом количества ДТП на переездах. С 14 мая по всей России объявлен конкурс на инновационные решения, которые могли бы помочь предотвратить аварии на переездах. Подробности на сайте.