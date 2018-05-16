Под Белгородом в детсаду умер двухлетний мальчик

В городе Старый Оскол Белгородской области двухлетний мальчик сокнчался в детском саду. Местный следственный отдел начал проверку по факту смерти.

Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла накануне. Во время еды один из детей подавился и потерял сознание. Воспитатели вызвали скорую и сами попытались помочь малышу. Однако все было безрезультатно: медики констатировали смерть ребенка.

- В настоящее время тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти, - отметили в региональном СУ СКР. - Проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.