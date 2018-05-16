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16.05.2018 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы обнаружен труп Юрия Котлера

Текст: Иван Петров
В квартире дома, расположенного по улице Большая Никитская, обнаружен труп члена экспертного совета партии "Единая Россия" Юрия Котлера. Изначально информацию об этом распространили некоторые информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Чуть позднее ее подтвердили в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что мужчину обнаружили полицейские, которых вызвал водитель Котлера, после того как не смог попасть в съемную квартиру, где тот проживал. Ранее тревогу подняла супруга мужчины, проживающая во Франции. Именно она, не дозвонившись в течение нескольких дней до Котлера, связалась с водителем и попросила того проверить, все ли в порядке у ее мужа.

В Следственном комитете РФ отметили, что в качестве одной из основных версий смерти Котлера рассматривается самоубийство. Об этом говорит закрытая изнутри дверь, отсутствие следов посторонних людей, найденное рядом с трупом огнестрельное оружие. Оставил ли мужчина предсмертную записку, пока не сообщается.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Юрий Котлер родился в 1968 году. Он окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова и университет им. Карла Маркса в Лейпциге по специальности международные отношения. В начале 90-х годов прошлого века работал в журналистике - корреспондентом "РИА Новости", затем Time и New York Times. В 1994-2000 годах Котлер работал в пресс-службах ряда госструктур.

В 1999-2000 годах был руководителем пресс-службы и советником председателя Совета Центра стратегических разработок. С 2006 по 2007 год он входил в совет директоров ЗАО "Миэль-недвижимость", где курировал систему внешних и внутренних коммуникаций, а до этого три года возглавлял департамент по связям с общественностью МФО "Менатеп". В 2007-2008 годах являлся вице-президентом управляющей компании "Тройка Диалог", где курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами.

С 2008 года Котлер руководил проектом "Единой России" по подбору молодых кадров на государственные посты "Кадровый резерв - профессиональная команда страны".

С 2012 года Котлер возглавлял Институт современного лидерства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В мае 2013 года назначен старшим вице-президентом ВТБ, а также советником президента - председателя правления банка Андрея Костина. Также он некоторое время поработал заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

В феврале текущего года Котлер вошёл в экспертный совет "Единой России". Ранее он входил в высший совет партии.

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