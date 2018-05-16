В Орле дорожников обвинили в махинациях со снегом

В Орле по постановлению прокуратуры Заводского района следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, дело заведено по итогам проверки исполнения государственного контракта по содержанию дорог Орла зимой 2016-2017 годов. Дорожная служба была обязана очищать дороги и обочины от снега.

Судя по документам, это делали регулярно. Однако в ходе проверки было установлено, что зима была теплой, а воздух прогревался до +12 градусов по Цельсию. Снег выпадал лишь в течение четырех дней.

- С целью хищения бюджетных денежных средств должностными лицами подрядчика были подготовлены документы, содержащие ложные сведения о якобы проведенной работе по очистке дорог от снега, - сообщили в прокуратуре региона. - Несмотря на то, что фактически работы не проводились, на основании представленных документов они были оплачены.

Причиненный бюджету Орловской области ущерб оценен в 10,1 миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, добавили в надзорном ведомстве.