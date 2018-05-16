В Подмосковье полицейский госпитализирован после ДТП с лосем

Сотрудник полиции госпитализирован после того, как на автомобиле наехал на лося на одной из подмосковных трасс.

По данным источника агентства "Москва" в правоохранительных органах, ДТП произошло на дороге "Ликино-Дулево - Шатура" в ночь на 14 мая. Во время своего отпуска 27-летний старший сержант полиции ехал на автомобилей Honda Accord, принадлежащем его отцу. На одном из участков машина врезалась в переходившего трассу лося, съехала в кювет и ударилась в дерево.

Сотрудник МВД госпитализирован в Орехово-Зуевскую центральную городскую больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и множественные раны лица, рук и ног.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.