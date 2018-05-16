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16.05.2018 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье ребенок погиб из-за неисправного компьютера

Текст: Сергей Бабкин

В Ленинском районе Подмосковья во время пожара погиб 8-летний ребенок и 61-летняя пенсионерка. По одной из версий, к сильному возгоранию в квартире могла привести неисправность системного блока компьютера.

Пожарных вызвали очевидцы трагедии в поселке Развилка. Они заметили, что на горящем балконе одной из квартир стоят пожилая женщина и ребенок, через какое-то время мальчик упал вниз. Спасатели нашли тела, разбирая завалы после тушения.

Городской отдел ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

С места ЧП изъят системный блок и электропроводка, выясняются точные причины трагедии.

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