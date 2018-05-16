С необычным обращением к жителям Подмосковья обратился 16 мая Следственный комитет. Его подразделение по Московской области сообщило, что только за два последних дня в Подмосковье двое детей выпали из окон и ведомство призывает родителей быть очень внимательными.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

- Главное следственное управление обращается ко всем родителям: с наступлением весенне-летнего периода необходимо более бдительно следить за детьми. Не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами и позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. И не надеяться на москитную сетку, которая создает у ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

По словам представителя СК, только за последние двое суток в Ногинском и Сергиево-Посадском районах двое малышей выпали из окон многоэтажных домов. Один ребенок выпал через москитную сетку, другой - через окно балкона. Сейчас по этим фактам следователи СК России по Московской области проводят доследственные проверки.

Они показали следующее - в Сергиевом Посаде около одного из домов прохожие нашли годовалого мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Уже установлено, что травмы он получил, упав с 4-го этажа. Ребенок сидел на подоконнике в кухне, пока его мама и бабушка там же занимались домашними делами. В какой-то момент малыш облокотился спиной на москитную сетку и выпал из окна. Но остался жив и с тяжелыми травмами находится в больнице в реанимационном отделении. Решается вопрос об экстренном переводе в лечебное учреждение Москвы.

Трагедией чуть не закончилось падение ребенка в Ногинске. Там из окна балкона квартиры, расположенной на 5-м этаже, выпал мальчик, которому всего год и семь месяцев. Выяснилось, что ребенок был дома с бабушкой. Когда женщина отошла в другую комнату, он открыл дверь на балкон и выпал в окно. С многочисленными переломами мальчик был госпитализирован в местную больницу. Чуть позже экстренно переведен в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля. Там, в детской хирургии, врачи которой умеют творить настоящие чудеса, маленький мальчик уже идет на поправку. Пока по обоим происшествиям продолжаются проверочные мероприятия. По их результатам, сказали в СК, будет принято процессуальное решение.