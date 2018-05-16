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16.05.2018 05:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от паводка в Якутии оценили в 36 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Паводок в Республике Саха (Якутия) продолжает держать в напряжении жителей. Ситуация остается на постоянном контроле регионального Главного управления МЧС и местных властей.

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Как сообщает пресс-служба республиканского минприроды, в пострадавших населенных пунктах со вчерашнего дня работает комиссия по оценке ущерба.

- Предварительная необходимая сумма для оказания финансовой помощи населению составляет 35,75 миллиона рублей. В том числе: единовременная материальная помощь 7,15 миллиона и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости 28,6 миллиона, - отмечают специалисты.

Сейчас, по информации МЧС, на реках Лена, Алдан, Вилюй, Амга и Колыма разрушается лед, а на Индигирке и Яне - ледостав.

Из-за этого подтоплены 59 дворовых территорий в селе Мырыла Чурапчинского района. В селах Дая-Амгата, Харбалах и Чимнайи Таттинского района - 236 дворовых территорий, в том числе 55 жилых домой. Всех жильцов пострадавших строений заранее переселили к родственникам и знакомым.

Критический или близкий к нему уровень воды зафиксирован и во многих других районах республики. Например, у села Табага в пригороде Якутска, вода поднялась до 1082 сантиметров, при критическом 970 сантиметров. Напомним, что в городском округе накануне было объявлено чрезвычайное положение.

Но усилия спасателей не проходят даром. Так значительно улучшилась обстановка в Усть-Майском районе. Несколько дней назад там было подтоплено свыше 600 дворов. Сейчас остаются во власти воды только 20 дворовых территорий.

В пресс-службе правительства республики рассказали, что сегодня в Усть-Май из Якутска вылетит вертолет МИ-26 с более чем десятью тоннами гуманитарной помощи для пострадавших. Накануне туда уже был доставлен груз общим весом около трех тонн: палатки, раскладушки, спальные мешки, аккумуляторные батареи, медикаменты, полевые кухни, дизель генератор.

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