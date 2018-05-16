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16.05.2018 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Удмуртии выехал на место взрыва боеприпасов в Пугачеве

Текст: Яна Шамаева

На место взрыва боеприпасов на полигоне в поселке Пугачево выехал глава правительства Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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На место ЧП выдвинуты пожарные поезда, перекрыты железнодорожные пути и автотрасса, направлены 28 единиц спецтехники.

Отметим, что на территории воинской части, где произошло возгорание, нет жилых и социальных объектов.

Напомним, сегодня недалеко от поселка Пугачево взорвались несколько снарядов. По предварительным данным регионального МЧС, причиной стало возгорание сухой травы.

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