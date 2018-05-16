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16.05.2018 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина взрывов на полигоне в Удмуртии

Текст: Яна Шамаева
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Причиной детонации на полигоне в Удмуртии стало возгорание сухой травы.

Часть жителей Пугачево начали выезжать из села. Паники среди людей нет, сообщил "РГ" глава населенного пункта Эдуард Султанов.

- У нас все под контролем. Мы здесь развернули штаб, приехал председатель правительства Ярослав Семенов. Люди покидают населенный пункт, кто-то в город уехал, кто-то просто дома сидит,но никакой паники нет, все нормально, - сказал Сулатанов.

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На территорию Пугачево дорога закрыта. Взрывная волна распространяется на сотни метров от населенного пункта.

Фото: Яна Шамаева/РГ

По словам пресс-секретаря Главного управления МЧС России по Удмуртии Натальи Околитенко, сейчас на месте происшествия работает 28 единиц техники и 81 человек личного состава.

- В результате возгорания сухой травы происходит единичная детонация оставшихся на территории бывшей военной части снарядов без химически опасных веществ. Территория закрыта, населения там нет, рабочих организаций нет.

По факту ЧП открыт телефон горячей линии 8(3412) 51-45-50.

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