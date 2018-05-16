В Кировской области при пожаре погибли четыре человека

В поселке городского типа Санчурск Санчурского района Кировской области сгорел двухэтажный жилой дом, в результате ЧП погибли четыре человека.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС, возгорание случилось сегодня в 03.20. В результате огнем были уничтожены пристрой, крыша дома, межэтажное перекрытие, стены обгорели изнутри и снаружи по всей площади. В тушении участвовали 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС - 15 человек, четыре единицы техники.

После того, как возгорание было ликвидировано, на месте обнаружили тела четырех погибших. Как пояснила "РГ" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Кировской области Елена Феник, в доме проживали две семьи, среди погибших двое мужчин 1956 и 1966 годов рождения, а также две женщины 1975 и 1938 годов рождения. Еще один житель дома успел выпрыгнуть из окна, он госпитализирован.

Сейчас на месте работают следователи, выясняются причины возгорания, начата доследственная проверка.