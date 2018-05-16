В Удмуртии на территории Малопургинского района, где находится Пугачево, ввели режим ЧС. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- На территории военного городка находятся многоквартирные дома с 430 квартирами. Это чуть больше тысячи человек. Население, после того, как начались первые взрывы, приняло решение покинуть территорию. Переехали в близлежащий населенный пункт, к друзьям, родственникам. Чтобы исключить случаи мародерства, напротив каждого подъезда мы выставили посты МВД и Росгвардии, - сказал Семенов.

Пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Удмуртии Наталья Околитенко сообщила "РГ", что на месте происшествия продолжает гореть трава на территории площадью в 50 гектаров. Возгорание начали тушить самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, прилетевшие из Красноярска и Екатеринбурга.

- По предварительным данным произошло возгорание воспламенителя и взрывателя, которые находятся на территории бывшей войсковой части. По моей команде была усилена группировка сил до 80 человек личного состава МЧС, до 400 человек - состава Росгвардии , полиции и республиканских газовых, водо- и электроснабжающих служб для того чтобы не допустить событий коммунального характера, - пояснил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.