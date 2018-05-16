Дагестанскому леснику за героизм присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил Зейнудину Батманову звание Героя Российской Федерации "За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".

На предложение бандитов заманить в засаду полицейского Зейнудин Батманов ответил: "Как я потом буду людям в глаза смотреть?" Фото: Предоставлено администрацией Махачкалы

Посмертно...

Зейнудин Батманов жил в дагестанском селе Икра далекого Курахского района и работал инспектором в местном лесничестве.

15 мая 2015 года он, как обычно, выехал в лес, чтобы посмотреть, как прижились молодые деревья. Закончив обход, Зейнудин неожиданно услышал плач ребенка. "Откуда в лесу малолетние дети?" - подумал лесничий и пошел на плач.

На поляне находились вооруженные люди в камуфляжной форме. На коленях перед ними стояли мужчина и женщина, в которых он узнал жителей соседнего села, а на траве лежал плачущий грудной ребенок.

Все это рассказал взятый в заложники Рамиль Бабаев. Зейнудин Батманов подошел к боевикам и предложил взять его вместо захваченной семьи. Бандиты согласились.

О случившемся освобожденные заложники сразу сообщили в полицию. Поиски лесничего продолжались всю ночь. Только под утро его тело нашли с многочисленными пулевыми ранениями.

Подробности гибели Батманова стали известны только спустя два года, когда в ходе спецоперации был захвачен один из нападавших. Все остальные боевики были уничтожены.

Этот бандит и рассказал, что, обыскав карманы лесника, в его телефоне они с подельниками увидели номер начальника полиции Курахского района, известного борца с терроризмом.

Бандиты потребовали от Батманова позвонить полицейскому и сообщить о том, что в лесу якобы найден труп. После этого, как предполагали боевики, полицейский приедет на место происшествия и попадет в засаду.

Однако мужчина ответил: "Как я потом буду людям в глаза смотреть? Своих не сдаем". После этих слов его расстреляли...

Видео казни члены бандгруппы записали на свой мобильный телефон, который впоследствии попал в руки следователей.

Единственный оставшийся в живых преступник был приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Зейнудин Батманов вырос в многодетной семье. Его покойный отец Лукман Батманов прошел две войны - финскую и Великую Отечественную, награжден орденами и медалями. Зейнудин был младшим в семье.

Как рассказал корреспонденту "РГ" брат Героя России Батман Батманов: "Он был добрым, бесконфликтным, воспитывал четверых детей. Всегда старался брать пример с нашего отца, который был мужественным человеком и никогда не пасовал перед трудностями".

После трагедии семья осталась наедине со своим горем. Местные власти не оказали поддержки жене, оставшейся с малолетними детьми.

"Помощи от властей не было. Спасибо руководителю благотворительного фонда "Территория добра" Фирузе Керимовой, она выделила 50 тысяч рублей. Приезжавшие журналисты одного из федеральных телеканалов, узнав об отсутствии поддержки, были удивлены. Они собрали свои личные деньги и отдали жене Зейнудина", - рассказывает Батман Батманов.

Матери Героя 93 года, она до сих пор не может поверить в то, что ее младшего сына больше нет. После смерти брата от переживаний заболела и скоропостижно скончалась старшая сестра.

"Дагестанские общественники еще два года назад начали собирать подписи к обращению присвоить Батманову высокую государственную награду. За короткое время петицию подписали более шести тысяч человек. Только после смены власти в республике осенью прошлого года наградной материал Батманова был положительно рассмотрен главой государства", - рассказывает общественник Альберт Эседов.

Кстати

Фото: Wikipedia

Подвиг Зейнудина Батманова практически один в один напоминает геройский поступок другого жителя Дагестана - Магомеда Нурбагандова.

Боевики обнаружили его вместе с младшим братом и друзьями, отдыхавшими в выходные в лесу. Обнаружив у него удостоверение сотрудника полиции, бандиты, связав Магомеда и направив на него оружие, потребовали на камеру мобильного телефона обратиться к сослуживцам с просьбой оставить работу в правоохранительных органах.

На это полицейский ответил: "Работайте, братья!". После этого его расстреляли.

Расправу над полицейским убийцы выложили в интернет. Последние слова Магомеда Нурбагандова стали поистине крылатыми.

Имя Магомеда Нурбагандова присвоили улице и школе в селе Сергокала, откуда родом герой, и в Махачкале. По инициативе Рамзана Кадырова в честь полицейского также назвали одну из центральных улиц Грозного.

Руководство Дагестана обратилось с просьбой увековечить память и младшего брата Магомеда - Абдурашида Нурбагандова, которого расстреляли в тот же день.

Обращение было услышано - Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Абдурашида Нурбагандова.