В Петербурге завершилась проверка по факту массового отравления детей в детском саду № 111 Невского района. По ее итогам было возбуждено уголовное дело: "Установлено, что сотрудниками учреждения нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства", - делятся подробностями в городской прокуратуре. Общее число заразившихся составило почти 40 человек.

Среди тех, кому в начале апреля потребовалась помощь медиков, были не только дети - вместе с ними инфекцию подхватили и несколько сотрудников сада.

Но им, как рассказывают специалисты, было легче, а вот малыши переносили болезнь куда тяжелее. На первом этапе были госпитализированы десять воспитанников детского сада, сообщали тогда в прокуратуре, потом на больничные койки попали еще шестеро. Причем родители забили тревогу буквально сразу же: симптомы у всех были одинаковые, да и начались недомогания в одно и то же время.

- Мой ребенок в субботу был здоров, а ночью в воскресенье поднялась температура. Через какое-то время началась рвота. Вечером его уже увезли в больницу с острым отравлением, - рассказывает мама одного из малышей.

Диагноз попавшим в больницу поставили не сразу. В ряде случаев врачи сначала предполагали гастроэнтерит, но лабораторные исследования показали, что это все-таки кишечная инфекция шигелла. По словам родителей, меню в последний перед ЧП день ничем не отличалось от обычного: давали кашу, тефтели, йогурты, чай, компот...

Однако претензии к еде все же не новость: они стали появляться уже с начала этого года. Да и случай отравления, как выяснилось, не первый.

- После зимних праздников качество питания непонятно почему резко ухудшилось. Может, сменили повара или поставщиков. Уже были случаи кишечной инфекции, но тогда детки переносили все одним днем, - вспоминает мама еще одной воспитанницы петербургского детсада.

Выяснилось, что случай отравления воспитанников в этом детском саду уже не первый

В результате суд Невского района приостановил работу учреждения, где была зарегистрирована вспышка инфекции, на 30 суток, а материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. Все это привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ: "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

- В настоящее время подготовлен проект представления в адрес главы администрации Невского района об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности, - подчеркивают в городской прокуратуре.

Эксперты тем временем обращают внимание вот на что: от подобных случаев не застрахован ни один детский сад, так как питание в учреждения, как правило, привозят уже готовое, его остается только разогреть. Директора школ и детских садов не имеют возможности напрямую контролировать качество продуктов, которые им привозят поставщики.

Кстати

В конце апреля массовое отравление произошло в детском саду Пушкинского района Санкт-Петербурга. Диагноз "сальмонеллез" подтвердился у 16 детей и двух сотрудников, четыре ребенка были госпитализированы. "В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Причины и условия формирования очага установлены", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.