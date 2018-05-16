Полиция задержала подростков, сбежавших в Дагестан

Необычная история произошла в Череповце. С прогулки домой не вернулись две несовершеннолетние девушки - пятнадцати и семнадцати лет. Родители заволновались и обратились в полицию. Вскоре правоохранители выяснили, что девушки познакомились в Интернете с двумя молодыми людьми из Дагестана. Дошло до того, что парни позвали их замуж.

Юные жительницы Череповца согласились. Однако сказать об этом родителям не решились и договорились сбежать. Втайне от семьи подростки отправились за своим счастьем на попутках. Сначала добрались до Вологды, потом - до Москвы. И уже из столицы доехали в Дагестан на автобусе. На одном из блокпостов на девушек обратили внимание полицейские. Так "невест" и обнаружили.

Сейчас в Дагестане решают, как их переправить обратно. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, девушки в полной безопасности.

- Все это итог общения в Интернете с незнакомыми людьми, - говорит психолог Ирина Смирнова. - Девушки-подростки ищут в соцсетях обожания и любви, верят придуманным историям, недостоверным фотографиям. Поэтому так легко попадаются на уловки подобных "женихов". Родителям нужно быть очень внимательными, разговаривать с детьми, знать, чем они живут, какие у них настроения. Нельзя думать, что семья благополучна только потому, что ребенок одет, накормлен и с планшетом. Главное, что у него внутри. Этого мамам и папам не стоит забывать.