В Коми провалился под лед вездеход с людьми

В Печорском районе ведутся работы по поиску и спасению шести человек, которые провалились под лед вместе с гусеничным вездеходом. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Республике Коми.

ЧП произошло в 20 км от населенного пункта Кожва. При движении по технологической дороге гусеничный транспортер ГАЗ-71 съехал в ручей.

В салоне вездехода, согласно оперативно-информационному донесению МЧС, находились восемь человек. Двое сумели выбраться самостоятельно, они и вызвали спасателей. Судьба остальных пострадавших пока не известна, но спасатели сообщают, что кабина вездехода находится над водой.

На место происшествия уже вылетел вертолет, а также отправлена следственно-оперативная группа.