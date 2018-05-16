Областной суд помог жительнице Ростова-на-Дону расторгнуть кредитный договор на покупку косметических средств на круглую сумму, который пожилой женщине навязал лечебно-диагностический центр.

Ростовчанка приобрела кремы и мази, а также чайный напиток почти на сто тысяч рублей в кредит под 27 процентов годовых, считая, что покупает медицинские препараты и лечебные процедуры. Осознав, что ее ввели в заблуждение, пенсионерка захотела расторгнуть договор, но не тут-то было. Тогда женщина обратилась в суд. В суде первой инстанции приняли решение не в пользу покупательницы. Но оно было отменено судебной коллегией по апелляционным делам, которая поддержала требования пенсионерки.

Ростовчанка попалась на удочку продавцов косметики довольно распространенным способом. Для начала ей предложили сделать бесплатную диагностику здоровья. В лечебно-диагностическом центре "Афина" бабушка находилась около четырех часов. После ознакомления с услугами центра ей предложили там "оздоровительную программу", состоявшую не из лечебных процедур, а из покупки набора косметики: массажного бальзама, мази для косметического ухода за венами, напитка чайного травянистого и 58 косметических процедур, которые, согласно договору, предоставлялись покупательнице бесплатно. При этом стоимость косметических средств составила ни много ни мало 98 040 рублей.

Чтобы оплатить покупку, пенсионерка прямо в центре оформила кредит под громадный процент годовых. Как говорится в исковом заявлении, женщина подписала документы под психологическим давлением сотрудников ИП.

В судебной тяжбе интересы истицы и ответчика представляли их адвокаты. Покупательница потребовала расторгнуть кабальные договоры, вернуть ей около девяти тысяч рублей, которые она заплатила в качестве процентов по банковскому кредиту, и возместить моральный вред. В Ленинском районном суде посчитали ее требования необоснованными. В частности, отказ был мотивирован соответствием качества проданного товара требованиям технического регламента Таможенного союза. Суд первой инстанции также сослался на то, что в договоре купли-продажи и в акте приема-передачи товара истцом лично удостоверено, что совершаемая ею сделка не является для нее кабальной, заключенной на невыгодных условиях.

- Она своей подписью подтвердила, что продавец в полном объеме довел до нее сведения о характере и свойствах товара, его качестве, представив соответствующие документы, - говорится в решении суда.

Приобретая товар, особое внимание следует уделить этикеткам: их наличию и их содержанию. Фото: depositphotos

Кроме того, судья не нашел подтверждений факта психологического давления на женщину со стороны ответчика.

С другой подачи рассмотрела дело судебная коллегия областного суда. В его решении отмечено, что продавец несет ответственность, если несоответствие товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых не сообщил покупателю.

На этот раз доводы истицы признали обоснованными, поскольку женщина предполагала, что получает медицинские, а не косметологические услуги.

Кроме того, как отметила судебная коллегия, на упаковке массажного бальзама, который продали ростовчанке, содержится противоречивая информация: "мазь для ухода за суставами" и "массажный бальзам". На нем отсутствует срок годности, сведения об условиях хранения, не указан состав и другая обязательная информация. Противоречие найдено также на упаковке и стикере другого товара. Одновременно это мазь для косметического ухода за венами и "великолепный крем для кожи вокруг глаз, прекрасно тонизирующий кожу".

Чайный напиток также не имел информации о сроке годности и хранения, дате изготовления и упаковки.

В апелляционной инстанции выяснился еще один важный аспект: оказалось, что ранее решением Каменского районного суда Ростовской области "Афина" лишилась права предоставлять косметические и платные медицинские услуги по косметологии. Решение вступило в силу задолго до того, как был заключен договор с ростовской пенсионеркой.

Исходя из этих и других фактов, апелляционная инстанция отменила решение Ленинского районного суда. По новому вердикту в пользу истицы с предпринимателя будут взысканы средства по кредитному договору в размере более 98 тысяч рублей, оплаченные ею проценты по кредиту, около девяти тысяч рублей, и компенсация морального вреда в размере тысячи рублей. Ответчик также заплатит штраф - почти 54 тысячи рублей.

Тем временем

В редакцию "РГ" обратился ростовчанин Константин Колесников, который рассказал аналогичную историю. По его словам, его пригласили по мобильному телефону в городской медцентр с олимпийским названием, обещав бесплатную диагностику чуть ли не всех органов, якобы он стал участником "президентской программы", в рамках которой услуги центра оплачиваются из бюджета. "Счастливца" предупредили, что прийти он должен обязательно с паспортом, а в кабинет "врача" нельзя заходить с мобильником или каким-либо другим записывающим устройством, даже с шариковой ручкой. Это показалось ростовчанину странным. Он стал наводить справки о медцентре и пришел к выводу, что в нем действуют мошенническими методами. От мошенников пострадал его знакомый, которого заманили "бесплатной диагностикой", а потом развели на кредит.