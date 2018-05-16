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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело на мази

Суд помог пенсионерке расторгнуть кабальный договор на покупку косметики
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя №7568 (105)
Областной суд помог жительнице Ростова-на-Дону расторгнуть кредитный договор на покупку косметических средств на круглую сумму, который пожилой женщине навязал лечебно-диагностический центр.
"Развести" на кредит - одна из задач мошенников. Фото: Владимир Матыцин/ТАСС "Развести" на кредит - одна из задач мошенников. Фото: Владимир Матыцин/ТАСС
"Развести" на кредит - одна из задач мошенников. Фото: Владимир Матыцин/ТАСС

Ростовчанка приобрела кремы и мази, а также чайный напиток почти на сто тысяч рублей в кредит под 27 процентов годовых, считая, что покупает медицинские препараты и лечебные процедуры. Осознав, что ее ввели в заблуждение, пенсионерка захотела расторгнуть договор, но не тут-то было. Тогда женщина обратилась в суд. В суде первой инстанции приняли решение не в пользу покупательницы. Но оно было отменено судебной коллегией по апелляционным делам, которая поддержала требования пенсионерки.

Фото: depositphotos.com
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Ростовчанка попалась на удочку продавцов косметики довольно распространенным способом. Для начала ей предложили сделать бесплатную диагностику здоровья. В лечебно-диагностическом центре "Афина" бабушка находилась около четырех часов. После ознакомления с услугами центра ей предложили там "оздоровительную программу", состоявшую не из лечебных процедур, а из покупки набора косметики: массажного бальзама, мази для косметического ухода за венами, напитка чайного травянистого и 58 косметических процедур, которые, согласно договору, предоставлялись покупательнице бесплатно. При этом стоимость косметических средств составила ни много ни мало 98 040 рублей.

Чтобы оплатить покупку, пенсионерка прямо в центре оформила кредит под громадный процент годовых. Как говорится в исковом заявлении, женщина подписала документы под психологическим давлением сотрудников ИП.

В судебной тяжбе интересы истицы и ответчика представляли их адвокаты. Покупательница потребовала расторгнуть кабальные договоры, вернуть ей около девяти тысяч рублей, которые она заплатила в качестве процентов по банковскому кредиту, и возместить моральный вред. В Ленинском районном суде посчитали ее требования необоснованными. В частности, отказ был мотивирован соответствием качества проданного товара требованиям технического регламента Таможенного союза. Суд первой инстанции также сослался на то, что в договоре купли-продажи и в акте приема-передачи товара истцом лично удостоверено, что совершаемая ею сделка не является для нее кабальной, заключенной на невыгодных условиях.

- Она своей подписью подтвердила, что продавец в полном объеме довел до нее сведения о характере и свойствах товара, его качестве, представив соответствующие документы, - говорится в решении суда.

Приобретая товар, особое внимание следует уделить этикеткам: их наличию и их содержанию. Фото: depositphotos

Кроме того, судья не нашел подтверждений факта психологического давления на женщину со стороны ответчика.

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С другой подачи рассмотрела дело судебная коллегия областного суда. В его решении отмечено, что продавец несет ответственность, если несоответствие товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых не сообщил покупателю.

На этот раз доводы истицы признали обоснованными, поскольку женщина предполагала, что получает медицинские, а не косметологические услуги.

Кроме того, как отметила судебная коллегия, на упаковке массажного бальзама, который продали ростовчанке, содержится противоречивая информация: "мазь для ухода за суставами" и "массажный бальзам". На нем отсутствует срок годности, сведения об условиях хранения, не указан состав и другая обязательная информация. Противоречие найдено также на упаковке и стикере другого товара. Одновременно это мазь для косметического ухода за венами и "великолепный крем для кожи вокруг глаз, прекрасно тонизирующий кожу".

Чайный напиток также не имел информации о сроке годности и хранения, дате изготовления и упаковки.

Фото: depositphotos.com
В интернете появился новый вид мошенничества

В апелляционной инстанции выяснился еще один важный аспект: оказалось, что ранее решением Каменского районного суда Ростовской области "Афина" лишилась права предоставлять косметические и платные медицинские услуги по косметологии. Решение вступило в силу задолго до того, как был заключен договор с ростовской пенсионеркой.

Исходя из этих и других фактов, апелляционная инстанция отменила решение Ленинского районного суда. По новому вердикту в пользу истицы с предпринимателя будут взысканы средства по кредитному договору в размере более 98 тысяч рублей, оплаченные ею проценты по кредиту, около девяти тысяч рублей, и компенсация морального вреда в размере тысячи рублей. Ответчик также заплатит штраф - почти 54 тысячи рублей.

Тем временем

В редакцию "РГ" обратился ростовчанин Константин Колесников, который рассказал аналогичную историю. По его словам, его пригласили по мобильному телефону в городской медцентр с олимпийским названием, обещав бесплатную диагностику чуть ли не всех органов, якобы он стал участником "президентской программы", в рамках которой услуги центра оплачиваются из бюджета. "Счастливца" предупредили, что прийти он должен обязательно с паспортом, а в кабинет "врача" нельзя заходить с мобильником или каким-либо другим записывающим устройством, даже с шариковой ручкой. Это показалось ростовчанину странным. Он стал наводить справки о медцентре и пришел к выводу, что в нем действуют мошенническими методами. От мошенников пострадал его знакомый, которого заманили "бесплатной диагностикой", а потом развели на кредит.

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