Видео: В Севастополе водитель Volvo напал на мотоциклиста

В Севастополе водитель автомобиля хотел проучить велосипедиста, которого сам же задел на пешеходном переходе, но вместо этого набросился с кулаками на случайного мотоциклиста. Видеозапись происшествия появилась на YouTube.

Инцидент произошел на улице Руднева. На записи видно, что молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу, ведя рядом велосипед. В этот момент к переходу на большой скорости подлетел Volvo, водитель пытался затормозить, но все же задел велосипедиста. Тот резко отскочил и убрал велосипед с проезжей части.

Хотя происшествие не имело серьезных последствий, водитель авто решил проучить парня с велосипедом. Он остановил машину, выскочил из салона, но перепутал двухколесную технику и набросился на проезжавшего мимо мотоциклиста, стянув его с сиденья.