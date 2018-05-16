На Урале задержали два десятка беглых преступников

Масштабную спецоперацию по розыску скрывающихся от правосудия осужденных провели в Свердловской области сотрудники ГУФСИН. Они задержали 23 человека, находящихся в розыске.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского управления ФСИН Александр Левченко, в операции "Контингент 2018" 14 и 15 мая приняли участие 152 правоохранителя.

Удалось установить местонахождение более двух десятков лиц, уклоняющихся от уголовного наказания - их задержали в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Серове, Каменск-Уральском и других городах и селах области. Некоторые пытались скрыться от оперативников весьма неординарным способами.

"Один осужденный на сбыт наркотиков гражданин, например, снял квартиру с друзьями, а когда за ним пришли сотрудники отдела розыска, спрятался под кроватью. Его товарищи согласились, чтобы стражи порядка провели осмотр жилища, видимо рассчитывали на то, что их друга не найдут", - рассказал Александр Левченко.