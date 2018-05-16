На Урале нашли "отель" для мигрантов в подвале многоэтажки

Своеобразный "отель" обнаружили прокуроры в подвале обычной панельной многоэтажки на улице Испытателей в Екатеринбурге, когда проводили проверку соблюдения миграционного, противопожарного и жилищного законодательства товариществом собственников жилья.

"В нежилом подвале обитали шесть граждан Республики Таджикистан, они ежемесячно платили за это от 1500 рублей до 1700 рублей. В подвальном помещении было устроено шесть комнат и санузел", - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

В подвале грубо нарушалось противопожарное законодательство: в комнатах была неизолированная проводка, висели светильники со снятыми колпаками.

ТСЖ и его глава оштрафованы: товарищество на 150 тысяч рублей, председатель - на шесть тысяч (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ). Мигрантов из подвала выселили.

Прокуратура вместе с областным департаментом государственного жилищного и строительного надзора проверила обслуживание этого жилого дома. По итогам инспекции председателя ТСЖ обязали устранить нарушения правил содержания и ремонта жилых зданий и помещений (статьи 7.22 КоАП РФ).